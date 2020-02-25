В игре Minecraft воссоздают Петербург в масштабе 1:1

За строительство городов СНГ, Украины и Грузии отвечает команда TeamCIS.

Строители из разных уголков мира приняли участие в масштабном проекте BuildTheEarth, в рамках которого в компьютерной игре Minecraft воссоздаться вся Земля в масштабе 1:1. За строительство городов СНГ, Украины и Грузии отвечает команда TeamCIS. Строители показали и Петербург.

Команда только начала строительство города. Сейчас в нем уже есть Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова, Биржевой мост, Эрмитаж, здание Биржи. Стоит отметить, что Петропавловскую построили специально к 318-летию со дня основания города.

Также в городе уже построены клуб "Ящик", Коломенская улица, станция метро "Автово", набережная реки Мойки, Большая Морская улица и канал Грибоедова. В среднем на строительство уходит 2 дня.

В пятницу, 22 октября, команда представила и другие города России и не только: Москва, Краснодар, Полтава, Зеленоград, Барнаул, Новосибирск, Нур-Султан, Киев и Львов.

В марте прошлого года проект BuildTheEarth придумал блогер под ником PippenFTS, который захотел воссоздать всю Землю в Minecraft в масштабе 1:1. Реализовать эту задумку ему помогают тысячи фанатов игры и строителей любителей по всему миру.

Ранее мы писали, что в Петербурге оштрафовали геймера, обманувшего партнера в World of Tanks.

Фото: ВКонтакте / TeamCIS | СНГ [Build The Earth]