В Петербурге оштрафовали геймера, обманувшего партнера в World of Tanks

Нарушение инвестиционного договора обошлось геймеру в 150 тысяч рублей.

Конфликт петербургских геймеров дошел до суда. Красносельский районный суд удовлетворил иск Евгения Титова к Дмитрию Елисееву. Второго оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение инвестиционного договора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В марте этого года Титов и Елисеев заключили инвестиционный договор, согласно которому они должны были поддерживать и развивать сайт игры World of Tanks. Титов должен был перечислить своему партнеру 150 тысяч рублей в обмен на доступ к хостингу сайта, домену сайта, электронной почте, электронному кошельку, доступ к иным программам, требующимся для администрирования. Титов выполнил условия договора, а вот Елисеев – нет. Более того, Елисеев не явился и на заседание суда.

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Фото: Piter.tv