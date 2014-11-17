Российские пользователи стали жаловаться на сбои в работе крупных сервисов после блокировки VPN

Проблемы с доступом появились в том числе у пользователей онлайн-игр World of Tanks.

Пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе крупных игровых и стриминговых сервисов после начала блокировки VPN-сервисов. Как сообщает "Коммерсант", на сбои стали жаловаться пользователи онлайн-игр World of Tanks и World of Warships, сервисов Twitch и Flashscore. Кроме того, о сбоях сообщили в компании Avito и торрент-трекере BitTorrent.

Как отметила игровая компания Wargaming, сложности с доступом связаны напрямую с блокировкой UDP-портов, которые используются играми.

Напомним, что Роскомнадзор 3 сентября принял решение ограничить доступ к шести VPN-сервисам. Эти сервисы пользователи используют для обхода блокировок: Hola VPN, ExpressVPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited и IPVanish VPN. В ведомстве отметили, что данные сервисы используются для того, чтобы пользователи смогли зайти на ресурсы с запрещенной информацией. Роскомнадзор также считает, что с помощью данных сервисов создаются условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее.

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