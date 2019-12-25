Hyundai WIA открыл завод двигателей в Петербурге

Массовое производство двигателей начнется в начале октября.

В четверг, 9 сентября, международная компания в сфере машиностроения и станкостроения Hyundai WIA Corporation официально открывает завод производству автомобильных двигателей в Петербурге, сообщили Piter.tv в пресс-службе OOO "Хендэ Мотор СНГ".

Строительство завода в Петербурге – пятый подобный проект для Hyundai WIA Corporation в мире. Заводы построены в Корее, Китае и Мексике.

Двигатели начнут массово производить в начале октября. Планируется, что в течение первого года работы выпустят 240 000 двигателей, в дальнейшем производство увеличат до 330 000 двигателей в год при трехсменном рабочем графике.

В этом году на заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022 года еще и двигатели Nu объемом 2 литра. Двигатели будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. При выходе на полную производственную мощность завод Hyundai WIA станет крупнейшим производителем двигателей иностранного бренда в России.

Ранее мы писали, что завод по производству двигателей "Хендэ Виа Рус" прошел проверки Госстройнадзора.

Фото: пресс-служба OOO "Хендэ Мотор СНГ"