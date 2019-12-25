Завод по производству двигателей "Хендэ Виа Рус" прошел проверки Госстройнадзора

Результаты контрольно-надзорных мероприятий положительные, надзорное ведомство готово выдать заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

В четверг, 2 сентября, Госстройнадзор прибыл на площадку завода компании ООО "Хендэ Виа Рус" для осмотра. Отмечается, что начальник ведомства Владимир Болдырев совместно с гендиректором компании О Сынгхуном лично проконтролировали производственный корпус общей площадью 35 653,4 "квадратов", контрольно-пропускной пункт – 97,6 "квадратов", здание для испытания двигателей – 1 119 "квадратов" и другие производственные корпусы.

Специалисты провели контрольно-надзорные мероприятия по утвержденной программе. В августе началась итоговая проверка, в ходе которой должны оценить исполнение требований проектной документации, в том числе по пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

Глава Госстройнадзора остался доволен результатами контрольно-надзорных мероприятий и отметил, что есть основания для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Ранее мы писали, что на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел второй пожар за 3 дня.

Фото: Смольный