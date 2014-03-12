Информации о пострадавших не поступало.

На территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел второй пожар за 3 дня. В воскресенье в Адмиралтейском районе загорелся чердак в неэксплуатируемом здании, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Загорелся мусор на площади в 2 кв. метра.

Сообщение о пожаре поступило в 13:18, ликвидирован был пожар в 14:06. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС.

До этого пожар на заброшенной фабрике был в пятницу. В последний раз сообщение о пожаре на территории "Красного треугольника" поступало в апреле этого года.

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Фото: Piter.tv