Telegram удалил 373 тыс. постов и каналов по требованию Роскомнадзора

Свыше 373 тыс. записей и каналов было удалено по требованию Роскомнадзора из мессенджера Telegram за все время его существования, – передает ТАСС.
Помимо прочего Telegram также ограничил доступ к каналу "ВЧК ОГПУ", публикации которого в ведомстве признали экстремистскими и недостоверными. Однако о точных причинах блокировки канала в РКН не знают.
Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала "ВЧК-ОГПУ" и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов.
Роскомнадзор
В РКН уточнили, что требования о закрытии доступа к каналу были составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений.
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*Telegram-канал признан в России иностранным агентом
Фото: PxHere
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