  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Telegram удалил 373 тыс. постов и каналов по требованию Роскомнадзора
Сегодня, 20:20
161
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Telegram удалил 373 тыс. постов и каналов по требованию Роскомнадзора

0 0

Ранее мессенджер по требованию ведомства также ограничил доступ к каналу "ВЧК-ОГПУ"*.

Свыше 373 тыс. записей и каналов было удалено по требованию Роскомнадзора из мессенджера Telegram за все время его существования, – передает ТАСС.

Помимо прочего Telegram также ограничил доступ к каналу "ВЧК ОГПУ", публикации которого в ведомстве признали экстремистскими и недостоверными. Однако о точных причинах блокировки канала в РКН не знают.

Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала "ВЧК-ОГПУ" и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов.

Роскомнадзор

В РКН уточнили, что требования о закрытии доступа к каналу были составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений.

Ранее на Piter.TV: "Символ единения": политолог рассказал, что означает рекорд Александра Овечкина в НХЛ.

*Telegram-канал признан в России иностранным агентом

Фото: PxHere

Теги: telegram, роскомнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии