Жена петербуржца рассказала, за что инспектор ДПС избил ее мужа тяпкой

Петербургские следователи предъявили полицейскому обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Петербургские следователи предъявили полицейскому обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В прошлом году в День Победы в поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти сотрудник ГИБДД избил двух молодых людей, отдыхавших на соседнем участке.

Подробности конфликта "Мегаполису" рассказала супруга одного из потерпевших Светлана. В Дубровке у Светланы живет мама, в День Победы она приехала туда большой компанией – с мужем, супруга одного из потерпевших Светлана.

После совместного празднования женщины вместе с детьми пошли по комнатам, мужчины Павел и Антон продолжили отмечать. Молодые люди шли мимо соседского дома и пели песню, началась перепалка с соседом.

Наши были уже около дома и поспешили в калитку, но он дернул дверь со словами: "Вы думаете, мы вас на вашей земле не достанем?" Я уже спала, а жена Антона делала ингаляцию ребенку и вдруг услышала крики. Пока она спускалась со второго этажа, сосед пробил ее мужу голову и набросился на моего. Светлана, жена потерпевшего Павла

Павлу досталось множество ударов сломанной тяпкой, в основном – по рукам. В его диагнозе перечислены несколько переломанных пальцев и кистевых костей со смещением, ушибленно-рваные раны в области ладоней, пальцев и плеч, ушиб паховой поверхности бедра.

Антон получил внушительное ранение в голову с сопутствующим сотрясением головного мозга. Но официальным пострадавшим был признан лишь муж Светланы.

Сначала отказывались признать потерпевшим, потом признались, а сейчас на словах сказали, что вернут в статус свидетеля, но бумагу не дают, объясняя это тем, что вред легкой тяжести. А ему тоже неплохо досталось, спасибо, что живой и не инвалид. Светлана, жена потерпевшего Павла

Агрессивным соседом оказался был 43-летний инспектор ДПС ГИБДД Кировского района Петербурга старший лейтенант полиции Виталий Опенько.

Сейчас инспектор находится под подпиской о невыезде. Впереди - служебная проверка МВД и суд по уголовному делу.

Фото: pixabay