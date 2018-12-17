Петербургский таможенник лишился прав за езду в нетрезвом виде

Погоня полицейских за пьяным водителем была в сентябре.

Сотрудника Балтийской таможни Эрика Файзуллина привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

20 сентября у дома №32 по Ивановской улице Файзуллин за рулем "Кадиллака" привлек внимание стражей правопорядка неадекватной ездой. Погоню за нарушителем удалось остановить только когда таможенник врезался в другую машину на Садовой улице. Водитель "Кадиллака" явно был пьян – он неразборчиво говорил, неустойчиво стоял, от него исходил запах алкоголя. При этом Файзуллин не захотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Нарушитель свою вину признал и подтвердил, что отказался от необходимых процедур. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил автомобильных прав на 1,5 года.

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Фото: Piter.TV