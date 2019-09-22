Видео: полиция устроила погоню за "Кадилаком" в центре Петербурга

Предположительно, водитель сел за руль в состоянии наркотического опьянения

Полиция Петербурга устроила погоню за иномаркой в Центральном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, видео преследования было снято утром 20 сентября. На кадрах видно, как сотрудники ДПС попытались остановить иномарку "Кадилак" для проверки. Однако после того, как полицейские собиралась выйти из машины, водитель внедорожники постарался скрыться.

Погоню проходила по набережной канала Грибоедова, после чего продолжилась на Невском проспекте. В итоге нарушителя удалось задержать. Предположительно, он сел за руль в состоянии наркотического опьянения. В конце ролика можно увидеть, как он общается с полицейскими и спрашивает о возможных жертвах погони.

Ранее мы писали о смертельной аварии на Московском шоссе, где автомобиль сбил двух пешеходов.

Видео: ГУ МВД