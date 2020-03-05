Виновник массового ДТП на Арсенальной набережной мог быть пьян

Мужчина на Mitsubishi Pajero разбил восемь машин, сломал столб и ворота в больницу.

Днем 5 марта в Калининском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Водитель Mitsubishi Pajero разбил восемь машин, повредил фонарный столб и въехал в ворота детской больницы. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На записи видно, что иномарка, двигаясь по средней полосе, резко повернула направо, зацепив несколько авто. Затем Pajero, продолжая таранить транспорт, врезается в установленный на тротуаре фонарный столб и въезжает в ворота.

Очевидцы рассказали, что виновник аварии возможно был пьян. Когда его вели в скорую, по речи и движениям было видно, что сознание у него спутано. Информации о пострадавших не поступало.

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