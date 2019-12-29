Такси сбило юную москвичку на набережной Фонтанки

Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 5 марта в Адмиралтейском районе Петербурга произошла серьезная авария. Возле дома №100 на набережной реки Фонтанки под колеса такси попала 20-летняя москвичка. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около 00:30 ночи. За рулем автомобиля Volkswagen находился 57-летний мужчина. Известно, что он совершил наезд на девушку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате случившегося пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.