На проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу

Девочку увезли медики.

В Красносельском районе Петербурга автомобилист сбил несовершеннолетнюю. Девочку 2008-го года рождения пришлось госпитализировать. Ее состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Наезд на пешехода произошел вечером 18 февраля. Об инцидента рассказали представители ГИБДД по региону. Водитель на "Фольксвагене" столкнулся с петербурженкой, которая находилась вне зоны пешеходного перехода. Удар произошел около дома под номером 171 корпус 1 по проспекту Ветеранов. На место ДТП очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее Piter.tv писал о том, что пьяный петербуржец разбил стеклянную дверь в ресторане быстрого питания.

Фото: Piter.tv

