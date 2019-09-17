Пьяный петербуржец разбил стеклянную дверь в ресторане быстрого питания

Хулигана уже отправили в полицию.

Утро 16 февраля началось для группы вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга с задержания хулигана. Пьяного мужчину и осколки стеклянной двери заметили при патрулировании территории, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

За несколько минут до задержания нетрезвого горожанина в торговом комплексе на проспекте Ветеранов сработала тревожная сигнализация. Хулиган разбил входную стеклянную дверь в ресторане быстрого питания, расположенного на одном из этажей ТЦ. Сумма ущерба еще выясняется, мужчину отправляют в полицию.

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