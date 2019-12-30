Вор разбил игровой автомат и оторвал руку плюшевому миньону

Добычей хулигана стали 8 тысяч рублей.

В понедельник, 27 января, вневедомственная охрана войск национальной гвардии задержала хулигана, который сломал игровой автомат ради денег. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

Мужчина выбрал торговый комлпекс на проспекте Культуры и сразу проследовал к игровому автомату. Рядом с устройством хулиган разложил металлическую дубинку, разбил аппарат и похитил из него 8000 рублей. Случайной жертвой при этом оказалась большая мягкая игрушка миньона: мультперсонажу мужчина в пылу ограбления оторвал руку.

Погром заметили сотрудники торгового комплекса, они же вызвали подмогу. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали хулигана, изъяли его добычи и передали мужчину в отдел полиции.

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Видео: пресс-служба УВО