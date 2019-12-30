В Петербурге начались обыски по делу лжеброкеров

Обыски проводятся в 40 квартирах.

В пяти офисных центрах и десятках частных квартир проходят обыски по делу о мошенничестве под прикрытием якобы взрослого игрока на рынке интернет-трейдеров. Фигурантам дела вменяется передача заведомо ложной информации об убыточных сделках. Об этом сообщила "Фонтанка".

Обыски проводятся в 40 квартирах. Сегодня работы ведутся в офисах на Невском, 134, на Большом Сампсониевском, 50, на площади Конституции, 7, на Литейном, 26, на улице Всеволода Вишневского, 12.

Подозреваемые называли себя представителями иностранного Forex-брокера "Ларсон энд Хольц", который не имеет лицензию Центробанка России. Злоумышленники якобы организовывали консалтинговый бизнес "под ключ" и обещали высокий доход. После получения от клиенты 5 тысяч долларов сделки вдруг убыточными. Злоумышленники на деле никак не относились к данному бизнесу и просто похищали чужие средства.

В деле фигурируют 30 свидетелей. Клиенты до сих пор не обращались в экономическую полицию.

В Университете гражданской авиации в Петербурге прошли обыски.

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