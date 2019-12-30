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В Университете гражданской авиации в Петербурге прошли обыски
Сегодня, 13:41
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В Университете гражданской авиации в Петербурге прошли обыски

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Следком заинтересовался проректором Яковом Далингером.

В кабинет проректора Университета гражданской авиации в Петербурге нагрянули с обысками сотрудники следкома на транспорте. Об этом сообщила "Фонтанка" 22 января. Следователи заинтересовались делом о злоупотреблении по иску вуза к одной коммерческой структуре.

Как выяснилось, проректор Яков Далингер предъявил неназванной компании претензию на 350 миллионов рублей, но вскоре отозвал ее, намекнув на близкие отношения с ответчиком, бизнесменом Олегом Зыковым. Обыски прошли также в квартирах обоих фигурантов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Дело возбудили на днях.

Ранее мы рассказывали, что Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр часть постановлений об обысках у сотрудников ФБК.

Фото: pixabay

Теги: обыски, следственный комитет, университет гражданской авиации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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