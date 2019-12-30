Четверть постановлений признали незаконными.

Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр часть постановлений об обысках у сотрудников ФБК. Постановлением инстанции отменено 14 решений об обысках у региональных сотрудников и волонтеров. Об этом сообщил менеджер проектов фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков.

По словам специалиста, активисты обжаловали 56 постановлений об октябрьских обысках. Судебная инстанция удовлетворила только четверть из них. Ранее стало известно, что незаконным признали обыск у Кирилла Мищенко из Ставрополья. Басманный суд при выдаче разрешения не поинтересовался обстоятельствами "необходимого" и безотлагательного обыска.

Напомним, что обыски по делу ФБК проводились сотрудниками правоохранительных органов в три волны: 6 августа, 13 сентября и 18 октября. Они состоялись в нескольких регионах страны. Проверены помещения и офисы нескольких десятков оппозиционеров. Полиция считает, что организация занималась отмыванием денег. Изначально эта сумма достигала одного миллиарда рублей, но после ее сократили до 75 миллионов. Претензии со стороны закона вызвали пожертвования, поступившие в ФБК в виде биткоинов.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудника ФБК Навального нашли на Новой Земле. Там находится армейская часть.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

