СМИ раскрыли имя задержанных журналистов из URA.RU

На текущий момент известно о трех сотрудниках уральского СМИ, задержанных утром 5 июня.

Анна Салымская стала третьей журналисткой из издания URA.RU, задержанной утром, 5 июня, в ходе следственных мероприятий, проводимых в уральской редакции. Соответствующее заявление сделали авторы Telegram-канала BAZA. На данный момент известно о трёх сотрудниках СМИ, к которым пришл правоохранительные органы. Речь идет о Сергее Бодрове, редкуторе Денисе Аллаярове и Анне Салымской. Адвокат Аллаярова отметила, что её не пустили к клиенту. Также журналисты издания сообщают, что против главного редактора Дианы Козловой оперативники применили силу и скрутили. Статус женщины в расследовании пока что неизвестен. Сторона защиты хочет отправить пострадавшую на медицинское освидетельствование. Источник новостного агентства ТАСС в местной полиции отметил, что Сергей Бодров подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые покупались редакцией у силовых структур.

По данным от ТГ-канала BAZA, следователей в офисе и по местам жительства журналистов интересуют источники информации о криминальнвх событиях, происходящих на территории Свердловской области. Согласно предварительным данным, на сотрудников издания дал показания бывший сотрудник полиции, задержанный ранее.

Двое сотрудников екатеринбургской редакции URA. RU были задержаны перед началом массовых обысков.

Фото: Официальный Telegram-канал издания Ura. ru