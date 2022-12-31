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В одном из магазинов Владивостока изъяли нелегальный алкоголь и игровой автомат

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Назначен комплекс экспертиз для определения стоимости изъятого алкоголя.

В одном из магазинов Владивостока изъяли нелегальный алкоголь и игровой автомат. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в одной из торговых точек на улице 50 лет ВЛКСМ полицейские обнаружили 75 литров крепкой спиртосодержащей продукции, которая реализовывалась без необходимых документов. Они также изъяли игровой автомат из помещения. Назначен комплекс экспертиз для определения стоимости изъятого алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении на торговый объект.

Видео: УМВД по Приморскому краю

Теги: алкоголь, владивосток, игровой автомат, магазин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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