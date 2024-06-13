Во Владимирской области задержали нетрезвого водителя КамАЗа

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела и составлены пять протоколов об административных правонарушениях.

Во Владимирской области задержали водителя КамАЗа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, злоумышленник совершил угон машины. Один из нарядов наружной службы после получения ориентировки обнаружил большегруз на выезде из города. Водитель отказался реагировать на требования полицейских покинуть салон и решил скрыться от них. Нарушитель на высокой скорости ехал по трассе, совершая опасные маневры.

Для остановки большегруза пришлось применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов огонь был открыт по колесам машины, из-за чего та съехала на обочину и перевернулась набок. Нарушителем оказался ранее судимый 28-летний житель Собинского района. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела и составлены пять протоколов об административных правонарушениях.

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Видео: УМВД по Владимирской области