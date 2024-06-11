В Новосибирске задержаны подозреваемые в организации фиктивной сдачи экзаменов иностранцами

Полиция задержала двух подозреваемых.

Российские правоохранительные органы в нескольких региона страны работают над установлением личностей предпринимателей, которые сделали своим незаконным бизнесом содействие незаконной миграции. Сотрудники из подразделения экономической полиции по Новосибирской области выявили двух подозреваемых. Речь идет об администраторе и экзаменаторе от компании-оператора, работающей в сфере образовательных услуг для иностранных граждан.

Согласно предварительным сведениям, с 2022 года фигуранты расследования фальсифицировали результаты тестирования на знание русского языка, а также истории и основ государственного строя РФ. В результате те мигранты, которые не обладают необходимыми знаниями, все же получили сертификаты об успешном прохождении экзамена. На основании таких документов правонарушителям выдавали разрешение на работу, патент, вид на жительство. Затем иностранцы могли при необходимости приобрести гражданство в РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа