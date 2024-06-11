Золотой песок и слитки на 4 млн рублей изъяли у жителя Красноярского края

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю выявили факт незаконного хранения золота местным жителем на сумму, превыщающую четые миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, оперативники нашли мужчины 1978 года рождения по месту жительства в Емельяновском районе металлические необработанные сплавы весом 1,3 килограмма. По итогам экспертизы установлено, что речь идет о слитках на основе золота с примесью железа и хрома. Они получены подозреваемым по кустарной очистке и переплавке природного (россыпного) золота.

Представленное на исследование вещество в виде песка желтого цвета оказалось химически осаждённым золотом с примесями железа, меди и свинца, полученным путём кустарной переработки руды коренного месторождения золота. пресс-служба МВД РФ

Дополнительно полицейские изъяли у мужчины 2,4 килограммов готовых ювелирных изделий, 227 граммов ювелирного лома, волочильную машину, электронные весы, три тигеля и чашки. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ. Россиянин обвиняется по статье за незаконное хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде и состоянии за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенных в крупном размере.

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Фото и видео: МВД Медиа