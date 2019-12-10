Мэра Саяногорска задержали в пьяном виде за рулем

Михаил Валов сообщил, что ежедневно принимает лекарства, которые могли повлиять на результат освидетельствования.

Мэра Саяногорска задержали за рулем в нетрезвом виде.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Михаила Валова, главу Саяногорска, задержали за рулем в нетрезвом виде. В ГИБДД региона ТАСС информацию не раскрыли. Сам Валов в беседе с ТАСС подтвердил, что его автомобиль действительно останавливали. Но он регулярно принимает лекарства, которые могли повлиять на результат теста на алкоголь.

17 июля мировой суд рассмотрит Протокол, составленный в отношении меня. С фактом алкогольного опьянения я не согласен, т.к. каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей....Однако, что касается моей личной жизни, и личной жизни членов моей семьи, прошу отнестись с пониманием - обсуждать эти вещи публично не считаю возможным. Михаил Валов, мэр г. Саяногорск

Сейчас Михаил Валов находится в отпуске, а после отпуска намерен продолжать трудиться на благо родного города.

Фото: Facebook/Михаил Валов, pixabay.com