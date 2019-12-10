Опубликовано видео погони со стрельбой в Феодосии

Сотрудники ДПС вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного нарушителя на "Газели".

ГУ МВД по Республике Крым опубликовали видео погони с применением оружия.

Сообщается, что данный инцидент произошел вечером 7 декабря в Феодосии. В полицию поступил сигнал от автовладельца, что автомобиль ГАЗ-2705-14 создал для него аварийную ситуацию и предположил, что водитель пьян. Незамедлительно к месту, где была "Газель" выдвинулся наряд ДПС.

Наряд незамедлительно выехал в указанном направлении. Полицейские заметили указанную автомобилистом машину и подали сигнал об остановке. Однако на законные требования сотрудников полиции водитель не отреагировал, а продолжил движение и попытался скрыться. МВД РФ по Республике Крым

Сотрудники полиции с включенными звуковыми и световыми сигналами начали преследовать нарушителя. К водителю ГАЗ неоднократно обращались с требованием остановиться, но машина продолжала движение. Во время погони "Газель" нарушала ПДД и совершила столкновение с иномаркой на перекрестке.

Сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить потенциальную угрозу на дороге. Были произведены выстрелы по колесам. Машина потеряла управление и на большой скорости врезалась в забор, после чего перевернулась.

Полицейские бросились на помощь водителю, после чего мужчину госпитализировали в больницу. Там у водителя зафиксировали алкогольное опьянение, а также диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы правой и левой ключицы, рваную рану шеи. Известно, что мужчина житель Брянской области, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сегодня ранее: В Воронежской области в ДТП погиб водитель и 4 пассажира микроавтобуса (фото и видео).

Фото и видео: МВД РФ по Республике Крым