Видео: В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли 5 человек

По предварительным данным, виновник аварии водитель пассажирского микроавтобуса. В Сети опубликовано видео последствий страшного ДТП.

В Воронежской области на трассе микроавтобус столкнулся с фурой. Водитель автобуса и 4 пассажира погибли.

ГУ МВД РФ по Воронежской области сообщает, что около 11 часов 30 минут на 622 километре автодороги "Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе области микроавтобус "Пежо" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с большегрузом "Мерседес", а затем произошло столкновение микроавтобуса с ВАЗ-2110.

В результате ДТП водитель и 4 пассажира автобуса скончались на месте аварии. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель отечественной легковушки (53 года) с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Сегодня ранее: В Крыму в лобовом ДТП погибли 4 человека. Среди погибших глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко. (фото+ видео).

Фото и видео ГУ МВД РФ по Воронежской области.