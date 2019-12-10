В Крыму в лобовом ДТП погибла глава Черноморского района

Всего в этом ДТП погибли 4 человека.

Сегодня утром, 10 декабря, в лобовом ДТП с двумя иномарками погибли 4 человека. Среди погибших глава Черноморского района Людмила Глушко.

Региональное отделение МЧС сообщает, что ДТП произошло на на 5 километре трассы Черноморское – Евпатория около 9 утра. На дороге в лобовом ДТП погибли 2 человека из "КИА" и два человека из автомобиля "Форд". Спасателям пришлось деблокировать погибших из искореженных машин.

Известно, что среди погибших глава Черноморского района Ольга Глушко. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: МЧС по Республике Крым

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