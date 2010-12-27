Житель Тихвина отправится за решетку после ДТП со смертельным исходом

Мужчина задержан на основании 91 статьи УПК РФ.

Полиция разыскивает участников ДТП со смертельным исходом, случившемся на 82 километре автодороги "Лодейное поле – Тихвин – Будогощь". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 20 октября. Водитель ВАЗ-21213 совершил съезд в правы кювет с наездом на дерево. В результате ДТП 55-летний пассажир погиб от телесных повреждений в автомобиле. Однако правоохранительные органы выяснили, что вместе с ним в машине были три человека, которые все вместе покинули место преступления.

Полиция Тихвинского района объявила подозреваемых в розыск. В скором времени им удалось задержать 42-летнего местного жителя. Сейчас полиция проверяет, был ли трезв мужчина в момент ДТП. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 264-ой УК РФ (Нарушение ПДД).

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожске мужчина обокрал квартиру знакомого и скрылся.

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