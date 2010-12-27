Во Всеволожске мужчина обокрал квартиру знакомого и скрылся

По факту хищения проводится проверка. Подозреваемый объявлен в розыск.

Полицейские Всеволожского района Ленобласти разыскивают мужчину, похитившего крупную сумму денег у своего товарища. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 20 октября. В полицию поступило заявление от 67-летнего мужчины, что в период с 7 по 18 октября у него гостил знакомый. Когда 35-летний гражданин покинул квартиру, хозяин обнаружил пропажу 120 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Тосненском районе преступники обворовали женщину на 120 тыс. рублей.

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