В Тосненском районе преступники обворовали женщину на 120 тыс. рублей

Преступники объявлены в розыск.

Полиция Тосненского района Ленобласти разыскивает злоумышленников, укравших у женщины крупную сумму денег и имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 19 октября. В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она заявила, что в её частный дом, расположенный в поселке Ульяновка в период с 13 по 19 октября неизвестные злоумышленники проникли в дом и похитили 100 евро, 50 долларов и ювелирные изделия. Когда хозяйка дома пришла на место преступления, то замок входной двери был сорван. Правоохранительные органы оценили сумму ущерба в 120 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по 158-ой статье УК РФ (Кража).

Ранее Piter.TV сообщил, что неизвестный вынес почти треть миллиона из отделения почты в Ленобласти.

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