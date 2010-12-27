Неизвестный вынес почти треть миллиона из отделения почты в Ленобласти

Мужчина взломал окно, снял решетки и замки и вошел в помещение.

В ночь на 18 октября в отделение почты в деревне Лесколово в Лесколовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти проник неизвестный и похитил почти треть миллиона рублей. Об этом сообщается в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Вор взломал окно, снял решетки с торца здания и замки и зашел в помещение. Добычей преступника стали 307 тысяч рублей.

Сотрудники почты заметили пропажу денег только утром и сообщили в полицию. По факту случившегося проводится проверка. Грабителя ищут.

Ранее мы писали, что в Волховском районе неизвестный обокрал отделение связи.

Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург