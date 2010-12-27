В Волховском районе неизвестный обокрал отделение связи

Проводится проверка по данному преступлению. Устанавливается количество и сумма нанесенного ущерба.

Полиция Волховского района разыскивает подозреваемого в краже денежных средств и продуктов питания из салона сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 17 октября. В правоохранительные органы обратился 37-летний начальник одного из отделений связи. Он заявил, что в селе Паша, в помещении, расположенном по улице Строителей, злоумышленник взломал навесно замок входной двери, проник в помещение и похитил там продукты питания. Кроме того, потерпевший обнаружил, что из металлического сейфа пропали более 38 тыс. рублей.

Полиция продолжает устанавливать количество и сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело по 158-ой статье УК РФ (Кража).

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