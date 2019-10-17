Ночью в Горелово пожар уничтожил двигатель Audi

Как заявляют очевидцы, пожарники прибыли на место происшествия очень быстро.

Пожар произошел в четверг, 17 октября по адресу дом 56 корпус 2 по Красносельскому шоссе в поселке Горелово. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Петербургу, они получило сообщение о возгорании в 2:42.

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Очевидцы отметили, что спасатели прибыли быстро и ликвидировали огонь уже в 2:56. Однако машина к этому моменту уже была серьезно повреждена. Полностью выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших нет.

Напоминаем, что сегодня ночью на другом конце города сгорела еще одна иномарка.

Видео: vk.com/spb_today