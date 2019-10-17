На парковке Богатырского проспекта вечером горел BMW

Петербуржцы самостоятельно оттащили машину со стоянки, чтобы другие авто не пострадали.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 17 октября горел автомобиль. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Они заметили пламя во дворе между 50 и 52 домом на Богатырском проспекте. По сведениям очевидцев, пожар начался около 23:30 вечера.

Отметим, что вокруг пострадавшей машины находился другой транспорт. Однако огонь не успел перекинуться на соседние объекты. Петербуржцы оперативно успели вытащить горящую иномарку на газон.

Знакомого машина, коротнуло под капотом, загорелась быстро. Успели ее хоть на газон вытащить, чтобы соседние машины не зацепило прокомментировал свидетель инцидента в соцсетях

На месте работали представители полиции и пожарной службы. По данным от пресс-службы ГУ МЧС, повреждена иномарка "БМВ". У автомобиля воспламенился отсек двигателя. Сведений о жертвах нет. В ликвидации пожара участвовали 8 человек личного состава экстренного ведомства и две единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что в горящей квартире на Светлановском проспекте погиб мужчина.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

