В пожаре на Светлановском проспекте погиб мужчина

Его тело нашли под завалами квартирного хлама.

В доме №101 по Светлановскому проспекту на четвертом этаже бушевал пожар в трехкомнатной квартире, передает пресс-служба МЧС. В сильно захламленном жилище горела комната площадью 15 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из квартиры пострадавшую женщину, ее госпитализировали с ожогами и признаками отравления дымом. Также в горящей комнате под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.

Его личность устанавливается. Причины пожара также выясняются.

Тем временем, в центре Петербурга затопило подвалы жилых домов.

Фото: Piter.TV