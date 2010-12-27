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В пожаре на Светлановском проспекте погиб мужчина
Сегодня, 11:38
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В пожаре на Светлановском проспекте погиб мужчина

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Его тело нашли под завалами квартирного хлама.

В доме №101 по Светлановскому проспекту на четвертом этаже бушевал пожар в трехкомнатной квартире, передает пресс-служба МЧС. В сильно захламленном жилище горела комната площадью 15 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из квартиры пострадавшую женщину, ее госпитализировали с ожогами и признаками отравления дымом. Также в горящей комнате под завалами обнаружили тело погибшего мужчины.

Его личность устанавливается. Причины пожара также выясняются.

Тем временем, в центре Петербурга затопило подвалы жилых домов.

Фото: Piter.TV

Теги: погибшие, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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