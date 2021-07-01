Сотрудница супермаркета поймала оленя среди полок с товарами

В конце июня дикий зверь случайно забрел в Walmart.

Сотрудница американского супермаркета поймала оленя среди полок с товарами и попала на видео. Ролик выложен на сайте местного телеканала Fox 11. Журналисты уточнили, что инцидент произошел в одном из магазинов торговой сети Walmart города Барабу штата Висконсин.

Дикое животное попало в помещение 23 июня 2021 года. Первой зверя около стеллажей увидела сотрудница, которая и поймала оленя. Женщина удалось удерживать вырывающегося гостя несмотря на его грозные звуки. Ее коллеги открыли дверь магазина, после чего выпустили животное. Олень не пострадал, как и люди.

Спасатели вытащили молодого оленёнка из трёхметровой ямы с водой на окраине Биробиджана в ЕАО.

Видео: Twitter / @nowthisnews