Спасатели вытащили молодого оленёнка из трёхметровой ямы с водой на окраине Биробиджана в ЕАО

Животное не могло выбраться из ловушки без помощи людей.

Спасатели вытащили молодого оленёнка из трёхметровой ямы с водой на окраине Биробиджана в Еврейской автономной области. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. В экстренной службе уточнили, что дикое животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки. Зверь сильно поранился.

Для того, чтобы вытащить оленя, пришлось сооружать деревянный настил. Этот способ спасения не оказался эффективным, поэтому животное вытащили из ямы за рога. Позже специалисты опубликовали в Instagram-аккаунте отчет о проведенной операции.

В центре Пятигорска заблудившийся олень попал на видео.

Видео: Instagram / mchseao