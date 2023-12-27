Глава Истры рассказала о возможном перевозе скульптуры бронзового оленя из Смоленска

По ее словам, скульптуру установят в сквере, посвященном ветеранам.

Глава Истры Татьяна Витушева рассказала о возможном перевозе скульптуры бронзового оленя из Смоленска. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам Витушевой. скульптуру доставил в Смоленск ее дедушка, который в годы Великой Отечественной войны работал на железной дороге. Глава города высказалась об отказе включать бронзового оленя в реестр культурного наследия. Отмечается, что решение было принято из-за того, что ее изготовили в Германии, которая сейчас является недружественной страной. Это решение вызвало негодование у местных жителей.

Витушева заявила, что если властям Смоленска так не нравится памятник оленю, она готова его забрать. По ее словам, скульптуру установят в сквере, посвященном ветеранам. При этом глава Истры отметила, что жители Смоленска так просто оленя не отдадут.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае пьяная женщина избила сына и заставила его выпить чистящее средство.

Фото: Администрация города Смоленска