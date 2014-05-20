Следственный комитет по региону завел дело по статье "покушение на убийство".

В Красноярском крае пьяная женщина избила сына и заставила его выпить чистящее средство. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на отца пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел в поселке Камарчага. По предварительным данным, 34-летняя женщина нанесла сыну побои кочергой и принудила его выпить из стакана моющее средство. Подростка доставили в больницу. Следственный комитет по региону завел дело по статье "покушение на убийство". На допросе подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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