Сотрудница "Диво-острова" ответит в суде за смерть коллеги от "Бустера"

Несчастный случай произошел 6 июня.

В Петроградский районный суд Петербурга передано уголовное дело в отношении 20-летней сотрудницы парка аттракционов "Диво-остров". Следователи считают, что именно она виновата в смерти своего 22-летнего коллеги, который скончался от удара по голове "Бустером". Девушке грозит ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 6 июня этого года сотрудница, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, запустила аттракцион "Бустер" в момент нахождения в зоне его работы 22-летнего молодого человека. В результате молодой человек получил черепно-мозговую травму, от которой спустя несколько недель скончался в больнице.

Также в мае этого года школьник сломал позвоночник в парке аттракционов "Диво-остров".

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