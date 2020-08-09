Школьник сломал позвоночник в парке аттракционов "Диво остров"

После катания на экстремальном аттракционе ребенок почувствовал себя плохо.

В Петербурге школьник получил серьёзную травму после посещения парка аттракционов "Диво остров". Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 23 мая, куда мальчик пришел вместе с родителями отмечать свой 12-й день рождения. Этот праздник омрачил неудачный прокат на американских горках.

После катания на экстремальном аттракционе ребенок почувствовал себя плохо. Медики диагностировали у него компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: ЗакС Петербурга планирует запретить детям до 14 участвовать в опасных квестах.

Фото: Piter.tv