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Посетители "Диво острова" полчаса провисели в воздухе из-за поломки аттракциона

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Пострадавших в результате инцидента нет.

В воскресенье, 21 августа, посетители парка "Диво-остров" столкнулись с настоящим экстримом на аттракционе "Седьмое небо". Как сообщили очевидцы в соцсетях, карусель зависла в воздухе на большой высоте.

Судя по кадрам, которыми поделилась свидетельница происшествия, люди оставались в таком положении более 10 минут.    

Как стало известно позже, снять посетителей с аттракциона удалось через полчаса. Никто из них не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорске 10 пожарных тушили ванную комнату.

Видео: ВКонтакте / Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ

Теги: аттракционы, диво остров, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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