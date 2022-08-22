Посетители "Диво острова" полчаса провисели в воздухе из-за поломки аттракциона

В воскресенье, 21 августа, посетители парка "Диво-остров" столкнулись с настоящим экстримом на аттракционе "Седьмое небо". Как сообщили очевидцы в соцсетях, карусель зависла в воздухе на большой высоте.
Судя по кадрам, которыми поделилась свидетельница происшествия, люди оставались в таком положении более 10 минут.
Как стало известно позже, снять посетителей с аттракциона удалось через полчаса. Никто из них не пострадал.
Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорске 10 пожарных тушили ванную комнату.
Видео: ВКонтакте / Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ
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