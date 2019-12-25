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В Зеленогорске 10 пожарных тушили ванную комнату
Сегодня, 9:25
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В Зеленогорске 10 пожарных тушили ванную комнату

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Горела квартира на Спортивной улице.

В воскресенье, 21 августа, в Курортном районе Петербурга вспыхнула ванная комната. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 

Информация о пожаре в Зеленогорске поступила диспетчеру в 21:51. Выяснилось, что огонь полыхает в квартире на Спортивной улице. Горела обстановка площадью один квадратный метр. В 22:14 пожар ликвидировали. 

В результате ЧП никто не пострадал. На выезде работали 10 спасателей и две спецмашины. 

Ранее на Piter.tv: на Республиканской улице нашли тело после пожара.

Фото: Piter.tv

Теги: зеленогорск, мчс, пожар в ванной комнате
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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