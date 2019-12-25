В Зеленогорске 10 пожарных тушили ванную комнату

Горела квартира на Спортивной улице.

В воскресенье, 21 августа, в Курортном районе Петербурга вспыхнула ванная комната. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Информация о пожаре в Зеленогорске поступила диспетчеру в 21:51. Выяснилось, что огонь полыхает в квартире на Спортивной улице. Горела обстановка площадью один квадратный метр. В 22:14 пожар ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал. На выезде работали 10 спасателей и две спецмашины.

Ранее на Piter.tv: на Республиканской улице нашли тело после пожара.

Фото: Piter.tv