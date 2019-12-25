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На Республиканской улице нашли тело после пожара
Сегодня, 8:26
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На Республиканской улице нашли тело после пожара

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Пламя тушили 15 спасателей.

Сегодня ночью, 22 августа, в Красносельском районе произошло возгорание в одноэтажном частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу.

На Республиканской улице, 30, в 23:40 на мансарде площадью 48 "квадратов" вспыхнуло пламя. Пламя отправились тушить 15 спасателей. Спустя 35 минут пожар ликвидировали. 

На месте возгорания было найдено тело женщины. На данный момент проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали мужчину, который снимал видео с квадрокоптера без необходимого разрешения.

Фото: Piter.tv

Теги: горел дом, мчс, пожарные, республиканская улица, тушили дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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