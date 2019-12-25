На Республиканской улице нашли тело после пожара

Пламя тушили 15 спасателей.

Сегодня ночью, 22 августа, в Красносельском районе произошло возгорание в одноэтажном частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу.

На Республиканской улице, 30, в 23:40 на мансарде площадью 48 "квадратов" вспыхнуло пламя. Пламя отправились тушить 15 спасателей. Спустя 35 минут пожар ликвидировали.

На месте возгорания было найдено тело женщины. На данный момент проводится проверка.

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Фото: Piter.tv