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В Петербурге задержали мужчину, который снимал видео с квадрокоптера без необходимого разрешения
Сегодня, 8:13
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В Петербурге задержали мужчину, который снимал видео с квадрокоптера без необходимого разрешения

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Стражи порядка пояснили, что данный аппарат нужно было поставить на учет.

В субботу, 20 августа, сотрудники отдела вневедомственной охраны Северной столицы задержали горожанина, который с помощью квадрокоптера снимал строительство Восточного скоростного диаметра и территории поблизости. У петербуржца не было необходимого разрешения на проведение записи видео. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кквадрокоптер обнаружили на Варшавской улице. Владельца гаджета задержали и доставили в  отдел полиции №29. Стражи порядка пояснили, что данный аппарат нужно было поставить на учет.

Ранее на Piter.tv: на Ладожском вокзале мужчина пытался пронести в сумке муляж гранаты.

Фото:  пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 

Теги: варшавская улица, всд, задержание, квадрокоптер, нелегальная съемка, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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