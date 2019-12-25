ЗакС Петербурга планирует запретить детям до 14 участвовать в опасных квестах

Исключения будут составлять государственные учреждения.

Законопроект, который запретит детям до 14 лет принимать участие в опасных квестах, прошел второе чтение в ЗакСе Петербурга.

Под квестом понимается интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и (или) творческих способностей.

Запрет не будет распространяться на квесты, которые организуют государственные образовательные и досуговые учреждения, учреждения молодежной политики и иные учреждения с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

По словам одного из авторов документа Дениса Четырбока, депутаты хотят, чтобы квесты были безопасными для детей. Были случаи, когда такие игры оборачивались длительным лечением для ребенка.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге шестилетний мальчик сломал позвоночник на квесте.

Фото: pixabay.com