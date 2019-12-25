В Петербурге шестилетний мальчик сломал позвоночник на квесте. Организаторы никак не отреагировали

По словам мамы пострадавшего, после того, как ребенок упал на пол, ему пришлось самостоятельно добираться до выхода. По камерам падения никто не увидел.

Шестилетний ребенок сломал позвоночник в квесте по мотивам произведений Джона Толкина. Во время интерактивной игры рухнула конструкция сборной лестницы, и мальчик упал на пол. Об этом рассказала пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

В описании квеста с возрастным рейтингом 6+ говорилось о том, что "путь будет опасен". Он оказался таким и на самом деле. После квеста пострадавшего госпитализировали. Теперь ребенок ходит в корсете, полгода ему нельзя сидеть и два года заниматься физическими нагрузками. Мама мальчика обратилась к омбудсмену, так как организаторы игры и правоохранители, по ее словам, бездействовали.

Перед началом игры всех родителей убедили в том, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение. Когда ребенок упал, квест не остановили, и никто не пришел пострадавшему на помощь. Ему пришлось самостоятельно дойти до конца. После случившегося родители не получили от организаторов квеста ни извинений, ни компенсации. Женщине рекомендовали "передать официальный запрос на бумажном носителе с описанием всех фактов" для изучения юристами.

В полиции записали показания петербуржцев и их номера, но на данный момент о результатах проверки, если она проводилась, ничего не известно.

Уполномоченный по правам человека привлек к проверке ГСУ СК РФ.

Фото: spb.questguild.ru