Сотрудница ленинградского центра соцобслуживания пообщалась с Владимиром Путиным

Анастасия Власова из Гатчинского центра "Дарина" рассказала президенту о работе с детьми-инвалидами.

Заведующая отделением социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина" Анастасия Власова пообщалась в формате видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Заведующая рассказала о реализации в Ленобласти программ ранней помощи детям-инвалидам до 3 лет. Благодаря этой технологии, в частности, появляется шанс предупредить инвалидность.

Анастасия Власова предложила прописать в законе определение понятия "ребенок с ограниченными возможностями" и в дальнейшем вести речь уже о "детях и людях с дополнительными потребностями". Президент пожелал успехов в этой деятельности.

Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения "Дарина" - "Дарим надежду" - был создан в 2000 году и отлчается комплексным подходом к реабилитации подопечных. Работа с детьми-инвалидами является приоритетеным направлением деятельности центра.

Во вторник 8 июня отмечается День соцработника. Президент России Владимир Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии COVID-19 и призвал сделать систему соцзащиты в России более современной.