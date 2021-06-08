Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии COVID-19

Глава государства поздравил соцработников с профессиональным праздником.

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в помощь населению во время пандемии коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что в сложное для страны время соцработники действовали самоотверженно и героически, не обращая внимания на большую нагрузку и сложности работы в условиях пандемии.

Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически - не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, - выполняли свой долг. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, социальные работники, бесспорно, заслуживают благодарности и признательности их труда.

Напомним, День социального работника празднуется ежегодно 8 июня. Он был учрежден указом президента России от 27 октября 2000 года.

Ранее Путин призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19. Российский лидер отметил, что ее последствия сильно ударили по социальной и экономической сферам. По словам Путина, борьба с подобного рода инфекциями требует объединения международного сообщества, однако не все были готовы так поступить.

Видео: kremlin.ru