Путин заявил, что Москва заинтересована в мирном договоре с Токио

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что для обеих стран заключение мирного договора между Россией и Японией находится в числе стратегических интересов.
Глава государства подчеркнул, что диалог в этом направлении необходимо продолжать, но стоит учитывать поправки в Конституцию. Речь идет о поправках, которые запрещают отчуждение территорий России.
"Но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору", — сказал президент.
Путин отметил, что позиция Японии по поводу островов Курильской гряды менялась. По его словам, с 1956 года передать просили два острова. А вот на передачу четырех островов Россия и СССР никогда не соглашались, отметил Владимир Путин.
Видео: ПМЭФ
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