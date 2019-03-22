Путин заявил, что Москва заинтересована в мирном договоре с Токио

Президент отметил, что диалог по этому вопросу необходимо продолжать.

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что для обеих стран заключение мирного договора между Россией и Японией находится в числе стратегических интересов.

Глава государства подчеркнул, что диалог в этом направлении необходимо продолжать, но стоит учитывать поправки в Конституцию. Речь идет о поправках, которые запрещают отчуждение территорий России.

"Но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору", — сказал президент.

Путин отметил, что позиция Японии по поводу островов Курильской гряды менялась. По его словам, с 1956 года передать просили два острова. А вот на передачу четырех островов Россия и СССР никогда не соглашались, отметил Владимир Путин.

Видео: ПМЭФ